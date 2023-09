Un gran Dlf Pistoia in coppa Europa. E ora la World cup

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una kermesse di livello internazionale. Questo il bottino raggranellato dal Dlf Pistoia, nel corso della Coppa Europa di pattinaggio artistico a rotelle, andata in scena a Bologna Gli atleti del sodalizio pistoiese hanno rappresentato la Nazionale nel corso della manifestazione, essendo stati convocati in azzurro. E hanno ottenuto risultati decisamente incoraggianti nella specialità "obbligatori", nelle rispettive categorie. Iniziando da Sara Pieracci e Nicola Cervellera, entrambi risultati capaci di salire sul gradino più alto del podio alla fine delle rispettive gare, nella categoria "cadetti". A completare il loro, la medaglia d’argento agguantata fra gli "junior" da Federico Buracchi. E adesso? Pieracci, Cervellera e Buracchi, insieme alle compagne di squadra Martina Risaliti e Marina Pieracci, sono stati convocati con l’"Italpattinaggio" per prendere parte alla World Cup che si terrà il mese prossimo a Friburgo. Forza, allora.