Ultragreen Marathon a Pistoia, foto e classifica della corsa

Pistoia, 4 maggio 2025 – Pistoia ha ospitato una straordinaria giornata di sport e resilienza con la Ultragreen Marathon, evento dedicato agli appassionati delle lunghe distanze, organizzato in collaborazione con GEA (Green Economy and Agriculture) e con l’impeccabile supporto tecnico dell’Asd Silvano Fedi.

Qui LA CLASSIFICA

Due le prove in programma: una 6 ore su un circuito di 1150 metri, interamente pianeggiante e con fondo sterrato, e una mezza maratona sulla classica distanza. Il via è stato dato alle 9.30 di sabato 3 maggio, nel suggestivo contesto del parco che abbraccia le serre della Gea, luogo che ha restituito ai partecipanti un contatto profondo con la natura. Mentre i maratoneti della 6 ore inanellavano giro dopo giro, immersi in una sfida tanto fisica quanto mentale, si è conclusa la mezza maratona, con la premiazione dei primi tre assoluti uomini e donne, oltre a numerosi riconoscimenti per categoria in base all’età.

Durante l’evento, Guido Amerini, presidente della ASD Silvano Fedi, ha condiviso i progressi organizzativi della 48ª Pistoia–Abetone, in programma nelle prossime settimane. La gara, che prevede anche un traguardo intermedio a San Marcello (30 km), è considerata una delle più affascinanti e dure del panorama nazionale. Non a caso è stato coniato per lei lo slogan “Il sapore della sfida”, a sottolinearne l’intensità, superiore – secondo molti – persino alla leggendaria 100 km del Passatore. Quest’anno, la Pistoia–Abetone ospiterà anche il campionato italiano IUTA 50 km in salita, ulteriore riconoscimento al valore tecnico e simbolico di questa gara. A rendere ancora più speciale la giornata, un gesto concreto di solidarietà: grazie alla collaborazione con gli organizzatori e alle fotografie realizzate da Ets Regalami un sorriso, è stato possibile acquistare un nuovo defibrillatore, il settimo finora donato. Uno strumento prezioso che sarà a breve consegnato, per continuare a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, anche attraverso lo sport.