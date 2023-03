Un evento che dovrebbe portare oltre 500 motociclisti provenienti da tutta Italia (e non solo) a sfidarsi lungo le strade della provincia, per la gioia degli appassionati delle due ruote. Questo è quanto promette il "Trofeo Enduro KTM 2023", una kermesse itinerante di respiro (inter)nazionale giunta ormai alla diciottesima edizione e che quest’anno partirà proprio da Pistoia. La tappa pistoiese, oltre ad essere quella inaugurale, sarà peraltro l’unica di quest’anno che si svolgerà in Toscana: le altre avranno infatti luogo fra aprile ed ottobre a Spoleto, San Marino, Cairo Montegrotto (Savona) e Ponte di Legno (in provincia di Brescia). Ad organizzare il primo appuntamento sarà quindi il Moto Club Valdibure Pistoia, con il supporto della stessa KTM. La gara vera e propria si terrà il prossimo 19 marzo, ma già il giorno precedente i protagonisti dovrebbero avere la possibilità di saggiare il percorso. Anche perché si tratta di un itinerario decisamente impegnativo, che si snoda per circa 80 km fra il capoluogo e la Montagna Pistoiese. La partenza della corsa è ad ogni modo stata fissata per le 8 della domenica da via dello Stadio, con il gruppo che si dirigerà verso la Montagna passando per Germinaia.

I concorrenti toccheranno anche via Montalese (sino al confine con Montale) e Prunetta, poi per poi fare ritorno in città. Dovranno percorrere questo "circuito" per due volte, superando poi tre prove speciali nel corso della sfida. E saranno divisi in tre categorie agonistiche a seconda delle moto, che faranno capo ad altrettanti trofei: il "Trofeo KTM", il "Trofeo Husqvarna" e il "Trofeo Gasgas". Una due giorni pensata per chi gareggia, ma anche per il pubblico: a margine della contesa, KTM sarà presente con uno stand per intrattenere gli spettatori con dimostrazioni delle varie tecniche di guida di en-duro. "Un’iniziativa particolarmente "sentita" fra gli addetti ai lavori, alla quale ci stiamo preparando da tempo – ha commentato Matteo Dami, dirigente del Moto Club Valdibure – l’obiettivo finale è far sì che la competizione torni a Pistoia anche in futuro. Restiamo fiduciosi".

Giovanni Fiorentino