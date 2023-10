Tc Pistoia ko con onore a Messina: sconfitta onorevole per il Tennis Club

Una sconfitta onorevole, rimediata in trasferta contro una delle potenziali candidate al successo finale. Si è aperta con una battuta d’arresto in Sicilia, un paio di giorni fa, il terzo capitolo dell’avventura in Serie A1, per il Tennis Club Pistoia. Il sodalizio pistoiese ha affrontato il CT Vela Messina nella prima sfida del torneo, schierando una formazione a "km 0" o quasi, visto che tutti i tennisti impiegati erano toscani. Ad avere la meglio sono tuttavia stati i padroni di casa, capaci di sfruttare al massimo il fattore-campo e di imporsi alla luce del 4-2 finale. Nei singolari il Tc Pistoia ha capitalizzato l’infortunio di Julian Ocleppo, che ha spianato la vittoria del punto per Leonardo Rossi, ma per il resto niente da fare: Adelchi Virgili si è arreso a Melzer nonostante un buon inizio, Jacopo Landini è stato spazzato via da Giorgio Tabacco e Lorenzo Vatteroni arriva a un passo dal successo (5-4, dopo aver vinto il primo set), salvo poi subire la rimonta poderosa di Fausto Tabacco.

Sul 3-1 sarebbe servito un miracolo per il pareggio: buono il rendimento di Trevisan e Virgili nel doppio, capaci di battere la coppia Tabacco – Melzer (2-6, 6-4, 10-4), non abbastanza quello della coppia Rossi-Vatteroni, sconfitti piuttosto nettamente. Uno stop che era comunque già stato messo in preventivo e che non dovrebbe lasciare strascichi, perlomeno a livello psicologico: alla vigilia dell’incontro, il maestro Tommaso Brunetti aveva ricordato la differenza di valori e fatto presente come le gare da vincere per arrivare a salvarsi fossero le prossime. Iniziando da domenica prossima, quando al circolo Cotti arriverà il TC Parioli di Arthur Rinderknech (che ai US Open ha eliminato Matteo Berrettini). Un avversario ostico, ma decisamente alla portata: l’obiettivo è quindi quello di centrare il primo successo stagionale in campionato. L’operazione "terza salvezza consecutiva" può e deve insomma iniziare al più presto.

Giovanni Fiorentino