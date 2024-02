Stop del Montecatini. Sorride il Camaiore. Borgia match winner

Camaiore

1

V. Montecatini

0

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzilotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami (5’ st Ricci), Amico, Geraci (40’ st Arnaldi), Da Pozzo, Kthella (43’ st Pezzini). A disP. Azioni, Verona, Imprenda, Natali, Velani, Biagini. All. Cristiani.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti (40’ st Natali), Lucchesi, Rinaldi, Fedi, Del Carlo, Pratesi (29’ st Liberto), Volpi, Ba, Bibaj (35’ st Rosati), Bacci. A disp. Bejzaku, Coselli, Torracchi, Gamberucci, Lici, Giulianelli. All. Tocchini.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Marcatore: 9’ st Borgia.

Un Valdinievole Montecatini volitivo, ma molto sfortunato, perde in casa del Camaiore. Al Comunale si impone il Camaiore a cui basta la rete di Borgia.

La squadra allenata da Tocchini gioca un buonissimo primo tempo, che meriterebbe di chiudere in vantaggio per quanto fatto in campo. Gli attaccanti Ba, Bibaj e Bacci costruiscono infatti una lunga serie di occasioni da gol, ma il risultato non si sblocca. Gega rischia solo su un colpo di testa effettuato da Geraci sugli sviluppi di un corner, neutralizzato con una buonissima parata dall’estremo difensore bianco-celeste. Anche ad inizio ripresa il copione della gara non cambia. E’ sempre il Montecatini a fare gioco, e a mettere in difficoltà il Camaiore, che inizia ad innervosirsi e a collezionare una serie di cartellini gialli. Il calcio però, segue sempre quella vecchia regola, che punisce quella squadra che non sfrutta a dovere le azioni da gol costruite. E così al 54’ arriva la più classica delle beffe: Del Carlo sbaglia un disimpegno in difesa, Borgia riconquista palla e di destro realizza il gol vittoria. La reazione del Montecatini c’è, ci prova Ba ma senza fortuna. Alla fine il Camaiore riesce a tenere botta e a portare a casa tre punti pesantissimi. Per i termali invece un’altra sconfitta, questa volta davvero immeritata.

Simone Lo Iacono