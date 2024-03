Sporting Club Montecatini, le date di B1 maschile e B2 femminile

Scatterà domenica 28 aprile e si concluderà il 16 giugno la fase regolare dei campionati di tennis di serie B1 maschile e B2 femminile. Lo Sporting Club Montecatini si presenterà al via con le sue formazioni: i maschi, ripescati in B1, affronteranno Torres Tennis, Tennis Club Perugia, Tennis Club Borgotrebbia, Tennis Viserba, Tennis Club Pharaon Reggio Calabria e AT Verona; le femmine, impegnate in B2, se la vedranno con il Park Tennis Club Genova, CT Palermo, Tennis Club Palermo 2, Tennis Club Pistoia, CT Firenze e JC Nex Gen Massa Carrara. Gli uomini esordiranno il 28 aprile a Viserba di Rimini; il 5 maggio ospiteranno Reggio Calabria, il 19 saranno di scena a Borgotrebbia nel piacentino, il 26 giocheranno sui campi di casa contro Verona, il 2 giugno andranno a far visita al Perugia, il 9 riposeranno mentre il 16 finiranno le loro fatiche davanti al pubblico amico con la Torres. La prima classificata andrà ai playoff, direttamente all’ultimo turno, la seconda e terza sempre ai playoff, la quarta si salverà, la quinta e sesta disputeranno i playout, la settima retrocederà in B2.

Le donne debutteranno il 28 aprile tra le mura amiche contro Pistoia; il 5 maggio andranno a Genova, il 19 giocheranno in casa del Palermo 2, il 26 osserveranno il turno di riposo, il 2 giugno ospiteranno Palermo e il 9 Massa Carrara, il 16 saranno a Firenze. La prima classificata è promossa in B1, la seconda va ai playoff, la terza è salva, la quarta e la quinta accedono ai playout, la sesta e la settima retrocedono in C.

Gianluca Barni