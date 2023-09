Serie D. Una vittoria arancio... albiceleste. Marquez-Salto: la Pistoiese gode

Un mix di tecnica e intelligenza tattica il colpo di testa con cui Damian Salto ha regalato la vittoria alla Pistoiese. Il difensore arancione non solo si è fatto trovare al posto giusto ma ha impattato il pallone in maniera perfetta indirizzandolo dove il portiere avversario non poteva arrivare. "Era fondamentale vincere – dice – ma non è stato semplice reagire subito dopo lo svantaggio. Abbiamo giocato una buona partita, forse nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più ma intanto abbiamo preso i tre punti che è ciò che conta. Il nostro punto di forza? Il gruppo. Tra noi c’è grande intesa, io mi trovo bene coi miei compagni di reparto, sia con Davì che con Chiesa. Chiaramente saremmo stati più contenti se non avessimo subito gol: dev’essere questo il nostro stimolo per lavorare ancora più decisi e concentrati in settimana. Siamo contenti del successo – conclude – ma la testa è già alla sfida contro l’Aglianese".

Salto ha segnato il gol della vittoria ma a rimettere le cose a posto dopo lo svantaggio ci ha pensato Facundo Marquez che su rigore ha realizzato il suo primo gol in campionato. Una rete arrivata un minuto dopo quella del San Marino e che di fatto ha rimesso subito la Pistoiese in partita evitando contraccolpi soprattutto a livello mentale. "Dopo Ravenna era molto importante portare a casa un successo – afferma –. Volevamo darci tutti una scossa, abbiamo sfruttato anche la spinta del pubblico e siamo riusciti a rimontare la partita dopo lo svantaggio iniziale. Per un attaccante il gol è tutto, noi lavoriamo e calcisticamente viviamo per questo. Segnare ti porta sicurezza, tranquillità e motivazione. Coi compagni di reparto il rapporto è ottimo – conclude – , per il resto è normale che ci voglia del tempo per trovare il feeling dentro il campo".

M.I.