Serie D. Rammarico Aglianese: "Meritavamo i tre punti»

Per la seconda volta nell’arco di un mese l’Aglianese si fa beffare nel finale e perde due punti che sarebbero stati utilissimi alla classifica. Stavolta i neroverdi hanno impattato per 2-2 all’Acquaviva contro la Victor San Marino, che prima del match era la capolista del Girone D di Serie D. Nella prima frazione l’Aglianese aveva dettato legge trovando il vantaggio con Lika e allungando nel secondo tempo con Bocalon. Poi, nel convulso finale, i padroni di casa hanno prima accorciato le distanze e poi pareggiato in pieno recupero grazie a D’Este. "C’è grande rammarico – esordisce Baiano – perché per quanto mostrato sul campo avremmo meritato di portare a casa la vittoria. Soprattutto nel primo tempo ho visto una grandissima Aglianese, che è stata più forte del vento e delle difficoltà avute negli ultimi giorni. Ciò che resta però è che abbiamo perso due punti e purtroppo era già successo anche a Fanfulla. Vista la situazione di classifica non possiamo permetterci di gettare all’aria partite in questo modo. Da parte nostra ci deve essere maggiore attenzione e concentrazione per evitare di subire reti in modo assurdo come nell’occasione del 2-2". Alle parole del tecnico si accoda anche il responsabile dell’area tecnica Mauro Traini: "In condizioni climatiche così abbiamo fatto qualcosa di importante – sottolinea Traini – e nel complesso un pari esterno contro la capolista non è da buttare. La squadra dispone di un organico di grande valore e dopo un inizio difficile abbiamo cominciato ad intraprendere il giusto cammino". L’Aglianese era arrivata al match dopo alcuni giorni difficili legati al maltempo. I ragazzi del presidente Fossati, nella giornata di sabato, sono stati quindi ospiti della Victor, che ha messo a disposizione dell’Aglianese un campo per allenarsi. "Vogliamo ringraziare di cuore il San Marino – dice il direttore operativo Fabio Taccola – che ci ha dato una grande mano in un momento difficile".

Michele Flori