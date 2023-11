Serie D. Post-derby col sorriso: Pistoiese, torna Macrì

Un altro pezzo della Pistoiese della stagione passata è tornato a casa, un altro sorriso dopo la preziosa vittoria conquistata a Prato. Non solo Andrea Caponi, torna anche Davide Macrì, che a fine campionato aveva lasciato gli arancioni per accasarsi alla Romana Fc. Un’avventura priva di spazio e soddisfazioni per lui, così quando è arrivata la chiamata da parte della Pistoiese ha deciso di riprendere il discorso con gli orange che si era interrotto in estate. Un ritorno che fa bene sia alla Pistoiese che a Macrì visto che entrambe hanno qualcosa da dimostrare e la voglia di tornare a fare bene. Per la Pistoiese si tratta di un innesto importante dal momento che Macrì può agire sia da trequartista che da esterno d’attacco che da centrocampista centrale. E’ un giocatore che conosce molto bene questa categoria avendo collezionato oltre 200 esperienze in serie D e soprattutto conosce bene l’ambiente e mister Consonni.

Per Macrì il ritorno alla Pistoiese potrebbe segnare una svolta nella sua stagione dimostrando a tutti di essere un giocatore importante per questa categoria. Questo il comunicato della società. "L’Us Pistoiese 1921 è lieta di annunciare il ritorno di Davide Macrì, che ha già vestito la maglia arancione nella stagione scorsa, collezionando 33 presenze fra campionato e Coppa, condite da sette reti e sei assist. In questo prima parte di annata, il centrocampista classe ’96 ha indossato la casacca del Romana, totalizzando nove presenze, con due reti. Prima del suo primo approdo a Pistoia ha vissuto una stagione divisa fra Ravenna e Trastevere, conclusasi con un totale di 5 gol e 7 assist in 32 presenze. Vanta inoltre esperienze con Caratese, Fiuggi e Valle Tevere tra le altre, per un totale di oltre 200 presenze in Serie D". La squadra, fresca della vittoria nel derby contro il Prato, ha ripreso ad allenarsi in vista dell’impegno di domenica al "Melani" contro il Borgo San Donnino (ore 14.30) penultima in classifica con 9 punti.

Maurizio Innocenti