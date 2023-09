Serie D La Pistoiese debutta in casa del Ravenna

I dubbi sono stati sciolti ed ora non rimane che attenderà il via ufficiale del campionato fissato per domenica 10 settembre alle 15. La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, ha diramato i calendari di serie D per la stagione 20232024. La Pistoiese farà il suo debutto come detto domenica 10 in casa del Ravenna (ore 15) mentre alla seconda giornata ospiterà al "Melani" il Victor San Marino. Terza e quarta giornata decisamente molto impegnative per gli uomini Consonni che saranno impegnati al terzo turno (domenica 24 settembre ore 15) nel derby in casa dell’Aglianese mentre la giornata successiva (domenica 1 ottobre ore 15) affronteranno in casa il Carpi. Per il derby contro il Prato si dovrà aspettare l’undicesima giornata con gli arancioni in trasferta al "Lungobisenzio" (ore 14.30). Per gli arancioni un’altra partita di cartello contro una pretende alla vittoria finale è la sfida esterna del 3 dicembre (ore 14.30) contro il San Giuliano City alla quattordicesima giornata. La Pistoiese chiuderà il girone d’andata il 20 dicembre con la gara casalinga contro il Lentigione (ore 14.30).

Questo il cammino degli arancioni: 1) Ravenna F.C. 1913 - U.S. Pistoiese 1921 Andata: 100923 ore 15. Ritorno: 70124 ore 14.30. 2) U.S. Pistoiese 1921 - Victor San Marino. Andata: 170923. Ritorno: 140124. 3) aglianese calcio 1923 - U.S. Pistoiese 1921. Andata: 240923. Ritorno: 210124. 4) U.S. Pistoiese 1921 - Carpi. Andata: 11023. ritorno: 280124. 5) Sammaurese - U.S. Pistoiese 1921. Andata: 81023. Ritorno: 40224. 6) U.S. Pistoiese 1921 - Mezzolara. Andata: 151023. Ritorno: 110224. 7) Forli - U.S. Pistoiese 1921. Andata: 221023. Ritorno: 180224. 8) U.S. Pistoiese 1921 - Progresso. Andata: 291023. ritorno: 250224. 9) Imolese calcio 1919 - U.S. Pistoiese 1921. Andata: 11123. Ritorno: 30324. 10) U.S. Pistoiese 1921 – Certaldo. Andata: 51123. Ritorno: 100324. 11) Prato - U.S. Pistoiese 1921. Andata: 121123. Ritorno: 240324. 12) U.S. Pistoiese 1921 - Borgo San Donnino. andata: 191123. Ritorno: 280324. 13) U.S. Pistoiese 1921 - Fanfulla. Andata: 261123. Ritorno: 70424. 14) San Giuliano city - U.S. Pistoiese 1921. Andata: 31223. Ritorno: 140424. 15) U.S. Pistoiese 1921 - Sant Angelo. Andata: 101223. Ritorno: 210424. 16) Corticella - U.S. Pistoiese 1921. Andata: 171223. Ritorno: 280424. 17) U.S. Pistoiese 1921 - Lentigione calcio. Andata: 201223. Ritorno: 50524. maurizio innocenti