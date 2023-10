Serie D. Aglianese alla svolta: "Ora non fermiamoci»

Con il successo ottenuto contro il Corticella, in casa Aglianese è tornato il sorriso. I neroverdi hanno superato i bolognesi grazie ad una rete di Maloku nella ripresa, ritrovando i tre punti che mancavano ormai dal lontano 10 settembre. "La vittoria era troppo importante – dice il terzino, match winner di giornata – e finalmente abbiamo ottenuto i tre punti. Il gol? Lanciarmi in tuffo era l’unico modo per segnare, poi sono stato anche un po’ fortunato… Il cambio di panchina ha restituito tranquillità e autostima a tutto il gruppo, sapevamo che ottenere un successo sarebbe stata solo una questione di tempo. Guai però ad abbassare la guardia: la strada da percorrere è ancora lunga". Oltre alla vittoria l’Aglianese ha ritrovato anche la solidità difensiva, non subendo gol per la prima volta in stagione: "Abbiamo approcciato il match in modo giusto – conferma il difensore Niccolò Pupeschi – e siamo cresciuti col passare dei minuti. Ci siamo meritati i tre punti ed è una gioia che mancava da troppo tempo. Siamo consapevoli che l’inizio di stagione è stato insufficiente, ma speriamo di esserci messi alle spalle il momento più duro".