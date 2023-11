Serie c. Il Rugby Pistoia concede il bis

Una vittoria, la seconda stagionale maturata senza subìre alcun punto. Possono sorridere gli Orsi, che sembrano ormai aver trovato la quadratura del cerchio tanto sotto il profilo della prestazione quanto sotto quello dei risultati. Il Rugby Pistoia ha battuto nel dettaglio la Polisportiva Sieci, alla luce del 14-0 finale propiziato da capitan Mario Luchetti. Un incontro valido per la seconda fase di qualificazione al campionato di Serie C di rugby, quello svoltosi pochi giorni fa a Chiesina Montalese. E dopo il precedente successo contro Siena, la situazione per gli uomini di coach Vannini inizia a farsi interessante, dati alla mano: primo posto in classifica nel girone 1, con 8 punti, a quattro lunghezze di margine dalle Sieci e otto dai senesi. Il torneo è ancora lungo e la parola d’ordine sarà "continuità": adesso che il ghiaccio sembra esser stato rotto dopo un avvio balbettante, sarà necessario confermarsi.

G.F.