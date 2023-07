Serie B2. Quarrata ufficializza lo staff C’è Valerio come vice-Tonfoni

Per la serie B interregionale, staff tecnico e medico di prim’ordine. Mentre saluta con stima e affetto Samuele Cantré, che non farà più parte del roster, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata svela i nomi nuovi dei collaboratori di coach Alberto Tonfoni. Ecco la nomina a vice allenatore di Beppe Valerio, che subentrerà a Emiliano Ribeiro, e la conferma di Stefano Livi, che ricoprirà ancora la carica di assistant-coach nonché istruttore del minibasket. Contestualmente al lavoro con la prima squadra, Valerio continuerà a essere il responsabile tecnico del settore giovanile e ad allenare un gruppo under. Conferma in toto dello staff medico. Faranno ancora parte della famiglia biancoblu il responsabile sanitario Roberto Barbieri, il preparatore atletico Francesco Bruni, il fisioterapista Fernando Bisanti e l’osteopata Daniele Brunetti.

"Siamo estremamente soddisfatti: sia Beppe che Stefano rappresentano due figure storiche della nostra società e con coach Tonfoni andranno a completare uno staff tecnico compatto e di sicuro valore", questa la "benedizione" del direttore sportivo Marco Nannini. "Sono molto contento di poter lavorare di nuovo con la prima squadra – le prime parole di Valerio –. Con la società vogliamo raggiungere traguardi ambiziosi e per questo metterò la mia esperienza al servizio del gruppo". "Anche nella prossima annata potremo contare su uno staff medico di assoluto valore, composto da ottimi professionisti – chiosa il diesse mobiliero –. Confermare il gruppo di lavoro è sinonimo di continuità e coesione: qualità fondamentali per affrontare il viaggio che ci aspetta".

Gianluca Barni