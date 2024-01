Serie B2. Finalmente La Fenice: vittoria dopo due mesi

Ritorno alla vittoria due mesi e mezzo dopo. Con Cristiano Testi sulla panchina appena lasciata dal dimissionario Luca Barboni, il Pistoia Volley La Fenice è tornato al successo, battendo 3-1 (25-20, 23-25, 25-16, 25-21) il Fos Wimore Reggio Emilia alla palestra Anna Frank, nella 12a giornata d’andata del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. L’ultimo successo era stato il 3-2 con cui la squadra fuxiablu aveva espugnato Fossato di Vico, nel quarto turno del torneo e sempre con Testi alla guida. Curiosità: anche stavolta, come già accaduto all’AM Flora Buggiano in serie D, è stata affermazione alla prima dopo l’addio di Barboni. Tra l’altro, Massaro e compagne hanno potuto usufruire della prestazione dell’opposta Sofia Sperati, classe 2005 arrivata da San Damaso, nel modenese (eguale categoria, la B2). Grazie a questi 3 punti, la Fenice è salita al terz’ultimo posto solitario della classifica a quota 9, uno in più delle ultime della classe Scandicci e Fossato, quattro in meno dell’Autostop Trestina, a due lunghezze dal Fos Wimore. Testi, anch’egli dimessosi in autunno a causa degli scarsi risultati ottenuti, ha schierato Betti al palleggio, Mazza opposta, capitan Massaro e Lopez centrali, Cicchitelli e Mantellassi schiacciatrici, Bini libero. Primo set equilibrato, con le pistoiesi che hanno effettuato il sorpasso decisivo sul 17-16. Nel secondo, sono state le giocatrici emiliane a dettare i tempi di gioco; ha fatto il suo debutto, Sperati. Nel terzo, equilibrio sino all’11-9 per le nostre, che poi si sono imposte in scioltezza. E pure nel quarto, le nostre atlete hanno vinto il parziale in modo autorevole. Tabellino: Lopez 9, Mazza 11, Massaro 6, Bini 0, n.e. Gaggioli, Sperati 2, Cicchitelli 24, Guarducci 1, Betti 3, Mantellassi 7, Franciolini 0, n.e. Gualtierotti.

Gianluca Barni