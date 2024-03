Serie B Nazionale. Mercato, nessun colpo a sorpresa

Ha chiuso ufficialmente i battenti la sessione invernale del mercato per la Serie B Nazionale. La deadline per ingaggiare nuovi giocatori senior era fissata infatti per il 28 febbraio: da qui fino al termine della stagione le squadre della terza divisione italiana di basket potranno infatti tesserare soltanto i cosiddetti "under", ovvero gli atleti nati dopo il 1 gennaio 2004. A Montecatini Terme quella di mercoledì non è stata una giornata diversa da molte altre: le ultime ventiquattro ore di trattative non hanno portato in dote nessun ribaltone per le due franchigie termali, con la Fabo Herons che chiude la finestra trasferimenti così come la avevano aperta, ovvero con l’acquisto di Matej Radunic, e la Gema Montecatini che alla fine resta così com’è, senza apportare alcun tipo di modifica al roster con cui aveva iniziato la stagione, strategia condivisa anche da altre realtà del Girone A di Serie B come Piombino e Pielle Livorno. Scelta giusta? Al parquet l’ardua sentenza. Se è vero che i "leoni" termali non hanno chiari obiettivi di classifica se non quello di evitare i playout è altrettanto innegabile che vedersi sfuggire il quarto posto dopo averlo occupato per quasi tre mesi sarebbe una delusione: un innesto nel momento in cui il roster era falcidiato da infortuni avrebbe forse aiutato a perdere qualche punto in meno per strada e blindare la quarta piazza, che ora è in bilico. Gema aveva sondato Andrea Petracca, che poi ha scelto Roseto: ora il vero nuovo acquisto si chiama Simone Angelucci, fresco di rientro dall’infortunio. Anche sull’altra sponda del "naviglio" montecatinese ci sarebbero delle riflessioni da fare: il ritorno di Radunic è stato sicuramente un colpo importante, ma la situazione del backcourt, con le difficoltà di Chiera e i ripetuti infortuni a Carpanzano, non può far dormire sonni tranquilli agli "aironi" in vista dei playoff. Un tentativo last-minute per un altro esterno di impatto offensivo poteva forse essere fatto.

Filippo Palazzoni