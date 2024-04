Serie B Nazionale. Mazzantini è tornato: "Gema in crescita»

La Gema Montecatini che ha ripreso a correre in campionato ha un’anima labronica: coach Del Re è la mente in panchina e Saverio Mazzantini il motore inesauribile che in campo alimenta la squadra rossoblù. L’esterno livornese viaggia a 13.5 punti di media a partita e in occasione dell’ultima vittoria casalinga contro la NPC Rieti si è reso protagonista di una prestazione totale, con 16 punti (top scorer dei suoi, e non è la prima volta) conditi da 8 rimbalzi e 3 assist. Il tutto partendo da sesto uomo: "Mi sento bene – dice lui - Ho avuto qualche problema fisico durante la stagione che ha un po’ frenato il mio percorso, costringendomi anche a saltare qualche partita, ora però sento che la mia condizione sta crescendo".

E con lui sta crescendo tutta la Gema,che dopo il ko nel derby di Montecatini è tornata ad inanellare due vittorie consecutive nel Girone A di Serie B per la prima volta dallo scorso dicembre: "Ci siamo presi qualche giorno di riposo, abbiamo ricaricato le pile e ora siamo pronti a dare il massimo per questo rush finale di campionato – continua Mazzantini – L’obiettivo minimo della salvezza è stato centrato, per entrare nei playoff credo che ormai manchi veramente poco ma io e i miei compagni vogliamo dare tutto in queste ultime tre gare di regular season per provare a centrare il quarto posto. Mi sento di dire che per il percorso che abbiamo fatto in campionato ci meritiamo di arrivare quarti. Il fatto che nonostante siamo stabilmente fra le prime quattro in classifica da novembre non possiamo ancora dirci sicuri di aver centrato l’obiettivo un po’ pesa a livello mentale, perché la voglia di festeggiare questo traguardo è tanta ma allo stesso tempo ci dà la giusta carica per provare a chiudere la pratica nelle ultime tre giornate di campionato".

Che i leoni termali affronteranno al gran completo visto che il pieno recupero di Angelucci può dirsi ormai ultimato: potersi finalmente allenare non più a ranghi ridotti : "Eravamo talmente assuefatti all’emergenza che dobbiamo ancora abituarci all’idea di essere tutti – scherza l’ex Legnano e Piombino – Il rientro degli infortunati ha comportato alcuni cambiamenti ed è normale un periodo di riassestamento: grazie anche al lavoro del nuovo preparatore, che ha portato entusiasmo e idee innovative, ora siamo tornati ad esprimerci su buoni livelli, proprio nel momento più importante della stagione. Vogliamo continuare su questa strada, sono convinto che anche ai playoff se giochiamo come sappiamo potremmo dare fastidio a molti".

Filippo Palazzoni