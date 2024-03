Serie B Nazionale. La Fabo anticipa a Desio. L’obiettivo è ripartire

Per la quarta volta nelle ultime sei trasferte la Fabo Herons Montecatini anticipa il proprio impegno in campionato al sabato sera, una coincidenza che di solito sorride alla formazione allenata da coach Federico Barsotti, tendenzialmente bella quando ci si avvicina alla domenica: delle sette partite giocate il sabato gli "aironi" fin qui ne hanno vinte sei e l’unica che hanno perso si è giocata al PalaTerme,trattasi infatti della gara interna dell’anti vigilia di Natale in cui la Pielle Livorno sbancò Montecatini di un punto (92-93). Natali e compagni si augurano che la tradizione favorevole si allunghi anche questa sera al Pala Fitline di Desio (palla a due alle ore 21), anche per lasciarsi definitivamente alle spalle un’altra sconfitta casalinga col minimo scarto, ovvero quella di sei giorni fa con Avellino, ben più dolorosa di quella contro la Livorno biancoblù per come si è materializzata: "Veniamo da un momento di risultati e anche di prestazioni altalenanti, anche all’interno della stessa gara, e francamente non ci eravamo abituati – confessa il tecnico montecatinese – Dobbiamo recuperare continuità e brillantezza ma soprattutto quella fiducia e quella spensieratezza che ci avevano contraddistinto in tutta la prima parte di campionato. Per questo in settimana abbiamo sì lavorato su quelli che sono i nostri limiti maggiori attualmente ma abbiamo anche evidenziato quelli che sono i nostri punti di forza in attacco e in difesa, perché è anche importante essere consapevoli di ciò che si ha per mettere in difficoltà un avversario comunque complicato da affrontare".

Già, perché l’Aurora Desio di coach Edoardo Gallazzi e dell’ex Montecatini Sporting Club Gabriele Giarelli è una squadra in salute, che da quando ha recuperato i grandi assenti del girone di andata Fumagalli e Mazzoleni viaggia a una media punti da squadra da playoff e che in casa ha dato tantissimo filo da torcere alle due livornesi: "Servirà una gara di altissimo livello perché Desio è una squadra estremamente valida, molto lunga e ben integrata con giocatori esperti e giovani – analizza Barsotti - Davanti al proprio pubblico i brianzoli valgono i top team di questo campionato: Libertas e Pielle a Desio l’hanno spuntata dopo una battaglia punto a punto. Conosciamo i loro punti di forza, l’atipicità dei loro lunghi e le qualità di giocatori come Sodero, Giarelli, Maspero ma anche Fumagalli e Mazzoleni, che all’andata mancavano ma che da quando sono rientrati hanno saputo dare la scossa giusta". Proprio quella che serve agli Herons per ripartire dopo la delusione di domenica scorsa.

Filippo Palazzoni