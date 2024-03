Serie B Nazionale. Gema, Meini verso il derby: "Riscattiamoci»

Se su una sponda del naviglio cestistico termale si è festeggiato il trionfo nelle Final Four di Coppa Italia di Serie B, dall’altra la settimana di sosta è servita per riordinare le idee e ricaricare le pile in vista del rush finale di stagione in cui la Gema Montecatini dovrà difendere con le unghie e con i denti il quarto posto dalle tante inseguitrici. Un finale di stagione che si apre con quello che da ormai due anni è l’appuntamento più atteso per la Montecatini Terme del basket: il derby Gema-Fabo.

Guido Meini, da montecatinese come ha vissuto la vittoria della Fabo in Coppa Italia?

"È stata una grande impresa, gli Herons meritano i complimenti di tutti. Personalmente ho sempre ritenuto che la Fabo fosse un top tema di questo torneo".

Che connotati assume il derby di domenica?

"Come tanti appassionati montecatinesi considero il vero derby la sfida fra Montecatini e un’altra città, questa è una stracittadina. Noi guardiamo in casa nostra, abbiamo iniziato in estate un percorso diverso e stiamo facendo ottime cose, dobbiamo esserne orgogliosi".

Quanti stimoli in più porta avere la possibilità di battere ora gli Herons?

"Gli stimoli devono esserci a prescindere dall’avversario che si affronta, perché siamo nella fase decisiva del campionato, i punti valgono il doppio e ogni singola giocata vale di più".

Contro la Pielle Livorno non è andata benissimo…

"Quando l’asticella si alza inevitabilmente il margine di errore si riduce. Siamo partiti con l’obiettivo di giocarcela alla pari con tutti: molto spesso ci siamo riusciti, al PalaMacchia decisamente no. Siamo stati timorosi e abbiamo sbagliato approccio. Abbiamo grande voglia di riscatto".

Dopo dieci giorni di lavoro che Gema ritrovreremo?

"Ho visto la squadra in crescita. La società ha inserito nei quadri tecnici una figura come Sary Rosa per permettere alla squadra di esprimere tutte le proprie potenzialità. Non vogliamo lasciare niente di intentato, speriamo solo di non avere troppi problemi fisici da qui alla fine del campionato".

C’è la possibilità di trovare una Fabo con la pancia piena?

"Non credo proprio, questi tipi di vittorie ti danno una grande carica. Scenderanno in campo per dimostrare di meritare il successo conquistato domenica".

Filippo Palazzoni