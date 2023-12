Serie B Nazionale. Continua il volo Gema. È "colpaccio» a Rieti

NPC RIETI

67

GEMA MONTECATINI

77

RIETI Mele, Da Campo 16, Markovic 14, Cusenza 10, Cassar 11, Cavallero 7, Bacchin 4, Melchiorri 2, Del Sole 3, Perella ne, Margarita ne, Reginaldi ne. All. Ponticiello.

MONTECATINI Savoldelli 15, Mastrangelo 12, Passoni 21, Korsunov 3, Di Pizzo 7, Pirani 8, Corgnati 8, Dell’Anna 3, Mazzantini ne, Angelucci ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

ARBITRI Scarfò e Gallo.

PARZIALI 15-12, 36-37, 53-57.

In una partita dai 15 cambi di guida, la Gema Pallacanestro Montecatini prende il comando fra terza e quarta frazione senza più voltarsi indietro e alla fine piega 77-67 la NPC Rieti nel "monday night" di Serie B Nazionale. Due punti che permettono ai rossoblù di restare in scia ai cugini della Fabo, nelle zone altissime della classifica.

Inizio tutt’altro che irresistibile dei "leoni" termali, che nei primi 5’ di gara tirano col 23 per cento dal campo con 03 da dietro l’arco. Gli uomini di Del Re provano a compensare con una solida difesa, che funziona fino a quando non fa il suo ingresso dalla panchina Cavallero: con lui Rieti riesce a sprintare prima sul 12-7 poi sul 15-9 grazie alla tripla di Markovic. La prima bomba della partita a tinte rossoblù la firma invece Mastrangelo e riavvicina Montecatini a -3, divario che la NPC riesce a mantenere fino a che lo stesso numero 11 non mette a segno un altro gioco da tre punti per il 19-19. Un solido Pirani riporta avanti Gema, poi però si sblocca Da Campo che con 5 punti consecutivi firma il controsorpasso laziale. Passoni risponde con un break di 6-0 tutto suo ma Di Pizzo dalla lunetta grazia Rieti, che rimane con la testa avanti. Per poco, perché la mano di Passoni si fa sempre più calda: altri 6 punti per il 32-35, prima che Bacchin accorci in un amen. Il botta e risposta Da Campo-Passoni lascia tutto invariato al crepuscolo del primo tempo, con Gema al comando di una sola lunghezza.

Il parziale di 7-2 di Rieti in apertura di terzo quarto non è una buona notizia per gli ospiti, che tuttavia riescono a rintuzzare qualsiasi tentativo di fuga laziale e mettono nuovamente due possessi di distanza nei confronti dei padroni di casa, che diventano tre con il piazzato di Pirani all’alba del quarto periodo. Cusenza non ci sta e appoggia al vetro il -4 NPC, ma la tripla senza ritmo di Savoldelli mette in ginocchio i locali mentre quella del +10 di Korsunov sa di pietra tombale sul match. L’antisportivo di Savoldelli frutta 4 punti ai reatini, che tornano a -8. Di Pizzo rimedia timbrando il canestro della staffa. Può così scattare la festa in casa Gema.

Filippo Palazzoni