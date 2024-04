Serie B Nazionale. Bicchiere mezzo pieno per la Fabo di Barsotti

Per provare a regalarsi quaranta giorni memorabili fra maggio e giugno la Fabo Herons Montecatini dovrà necessariamente ripartire dagli ultimi quindici minuti del match di domenica contro la Pielle Livorno. Il PalaModigliani non sarà il catino infuocato del PalaMacchia ma quale squadra avrebbe la forza di rimontare un -17 da metà terzo quarto in poi sul parquet della capolista? Natali e compagni hanno fatto persino di più, portandosi avanti di un possesso a 50 secondi dalla fine, salvo poi cedere all’overtime: "Alla fine la sconfitta è stata una questione di episodi e quando perdi per episodi su un campo così importante ovviamente il ko brucia ma significa che la prestazione c’è stata – esordisce coach Federico Barsotti – In questa fase dobbiamo sforzarci di vedere il bicchiere mezzo pieno, prendere tutto il buono che riusciamo ad esprimere e farlo nostro, e di cose buone contro la Pielle ne abbiamo fatte tante. Ad un certo punto per la nostra classifica vincere o perdere non avrebbe cambiato nulla ma nonostante questo abbiamo continuato a giocare e, a differenza di quanto successo con la Libertas, dove siamo crollati senza quasi nemmeno avere l’opportunità di riordinare le idee, siamo riusciti a ricompattarci, salendo di tono".

Ormai il dado è tratto, la Fabo Herons chiuderà al terzo posto dietro alle due livornesi la regular season nel Girone A di Serie B Nazionale e si ritroverà nello stesso tabellone della Caffè Toscano: la sfida pirotecnica andata in scena due giorni fa in quel di Livorno potrebbe riproporsi in un’ipotetica finale playoff con in palio la Serie A2.

Gli ottantacinque minuti in cui le due squadre si sono fronteggiate fra andata e ritorno in campionato hanno dimostrato che i rapporti di forza fra termali e labronici sono molto più in equilibrio di quello che le due vittorie pielline possano suggerire: "Al Modigliani i ragazzi hanno fatto una grande gara, anche dal punto di vista della tenuta fisica la prova offerta ci dà grande conforto in vista dei playoff visto che siamo riusciti a pareggiare l’intensità della Pielle nonostante avessimo un giocatore (Sgobba ndr) colpito da un virus intestinale che è sceso in campo solo per onor di firma – rivela Barsotti – Poter disporre di tutto il roster ci avrebbe dato sicuramente qualche opzione in più e forse anche maggiore lucidità durante il supplementare molto convulso, in cui la Pielle è stata abile a lucrare tantissimi viaggi in lunetta e a capitalizzarli con grande freddezza".

Filippo Palazzoni