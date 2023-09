Serie B interregionale. I primi 30 anni di Dany Quarrata con vista sull’avvio di stagione

In attesa dell’esordio nel campionato di serie B – sabato prossimo, con inizio alle 21, al PalaMelo contro l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino –, il Dany Basket Quarrata ha celebrato i primi 30 anni di attività. In un palasport strapieno – presenti tanti volti del passato e del presente biancoblu – il presidente Gino Giuntini ha fatto gli onori di casa, oltre a premiare chi ha scritto pagine di storia della società. A iniziare da Mario Tempesta, il mitico professore di Educazione fisica che nel corso degli anni ’80 ha fatto innamorare della pallacanestro il gruppo di amici che poi ha fondato l’associazione. Proseguendo con lo storico coach Roberto Antonini. E ancora Alessandro Frati, Maurizio Ciotoli, l’allenatore che ha portato Quarrata al successo nel campionato di Promozione 19992000; Annalisa Breschi, istruttrice e responsabile minibasket da anni e Samuele Rastelli, il coach che sedeva in panchina nell’anno del salto di categoria in C Silver. Ma i nomi non finiscono qui: giusto citare Gianluca Sciatti, Mario Manfra, Filippo Vettori, Fiorello Toppo, Giuseppe Valerio e infine la famiglia di Daniele Gori e quella di Giacomo Melani. Giacomo, il cui ricordo ha avuto un ruolo centrale durante la festa. Alla manifestazione, condotta dal direttore sportivo biancoblu Marco Nannini e da Bianca Morosi, hanno partecipato anche il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, la consigliera regionale Federica Fratoni, l’assessore del comune di Serravalle Pistoiese Benedetta Vettori, il consigliere federale Giacomo Galanda e Marco Sambugaro, in rappresentanza del Pistoia Basket 2000. Per l’occasione sono state presentate tutte le squadre: i Pulcini 201718, gli Scoiattoli 2016, gli Scoiattoli Big 2015, gli Aquilotti Big 201314, gli Esordienti 2012, l’Under 13, l’Under 14, l’Under 15, l’Under 17, l’Under 19 e la prima squadra, targata Consorzio Leonardo Servizi e Lavori.

Gianluca Barni