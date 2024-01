Serie B. Gema, si fa male anche Savoldelli. E oggi al PalaTerme c’è Rimadesio

Anno nuovo, vecchi problemi per la Gema Pallacanestro Montecatini, che anche durante la sosta natalizia ha dovuto fare i conti con acciacchi e guai fisici e che si presenta al primo appuntamento del 2024, oggi alle 18 al PalaTerme contro l’Aurora Desio, con un grande punto interrogativo riguardante l’impiego di Nicola Savoldelli: un fastidio muscolare tormenta infatti da alcune settimane il play bergamasco che negli ultimi giorni non si è allenato ed è quindi in forte dubbio per la gara contro i brianzoli. I quali, ironia della sorte, giocheranno proprio contro i "leoni" termali la prima gara al completo del loro campionato: coach Gallazzi potrà contare sull’ala grande Mazzoleni, fermo da oltre due mesi, e sul play Fumagalli che ha appena recuperato da un lungo infortunio.

Una Rimadesio dunque ancora più competitiva, che scenderà in Toscana con grande voglia di riscatto e con l’obiettivo di voltare pagina dopo un periodo estremamente negativo: "Dal punto di vista psicologico quella con Desio sarà una partita per certi versi simile al match che abbiamo affrontato ad Avellino, dunque tutt’altro che semplice, contro una squadra che finora non è riuscita ad esprimere il proprio potenziale, che viene da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite e che per questo scenderà in campo per fare la miglior gara possibile – commenta coach Marco Del Re –; dal canto nostro abbiamo iniziato l’anno come lo avevamo finito, allenandoci in nove a causa dell’infortunio di capitan Savoldelli. Ci siamo limitati a rimettere un po’ di benzina nelle gambe facendo lavoro atletico di riattivazione sul campo".

Sulle possibilità del numero 9 rossoblù di essere della partita il tecnico livornese non si sbilancia: "Decideremo all’ultimissimo momento se utilizzarlo o meno, anche in base alle sensazioni del giocatore. Al momento le probabilità sono abbastanza basse, noi cercheremo comunque di interpretare al meglio la gara con i giocatori che abbiamo a disposizione per tornare a fare punti davanti ai nostri tifosi. Sarà importante cercare di non far correre i nostri avversari e costringerli a giocare su una metà campo, togliendo a Desio la situazione di gioco che predilige, ovvero la transizione".

Filippo Palazzoni