Serata speciale per Saccaggi 200 presenze in maglia Gtg

Duecento volte "Sacca". Il match contro Cento, se mai ce ne fosse stato bisogno, per Lorenzo Saccaggi sarà una partita molto particolare visto che il play biancorosso taglierà il traguardo delle duecento partite con la maglia biancorossa. Un bel traguardo, soprattutto meritato, per Saccaggi che a questa maglia è sempre stato legato e affezionato dando ogni volta il massimo e facendo capire bene che lui si sente biancorosso. Saccaggi arrivò a Pistoia giovanissimo, un ragazzino, da Carrara grazie all’intuizione di Stefano Della Rosa e Cristiano Biagini che lo portarono nelle giovanili del Pistoia Basket. Da lì il passo per arrivare in prima squadra è stato piuttosto breve visto che Sacca si fece subito notare durante gli allenamenti tanto che arrivò la chiamata in pianta stabile con i "grandi" e poi l’esordio in serie A2 con Paolo Moretti che evidentemente ci aveva visto bene. Questa sera Saccaggi riceverà una targa proprio come premio per le sue 200 presenze in biancorosso, un numero destinato ad aumentare: tutti vorrebbero vedere Saccaggi indossare ancora per tanti anni con questa maglia e il contratto in essere fino al 2025 sta lì a testimoniare una volontà reciproca di giocatore e club.