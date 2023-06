Sacchetti è duro con i suoi uomini "Serve di meglio"

La sconfitta di gara-3 non è andata giù al tecnico di Cantù, Romeo Sacchetti, che non le ha mandate a dire a suoi ragazzi: "In gara 3 abbiamo subìto una brutta sconfitta. – mette in chiaro –. Pistoia ha avuto un ottimo atteggiamento all’inizio; poi li abbiamo ripresi, firmando un buon break, ma non è bastato. Abbiamo patito tantissimo sotto canestro e questo è un aspetto sul quale dovremo lavorare. Ma va anche sottolineato che Pistoia ha avuto una voglia completamente diversa dalla nostra – ammette –. Noi abbiamo

giocato con troppa sufficienza e non abbiamo sfruttato il fatto che Copeland aveva problemi di falli. Dai miei giocatori – conclude con un monito – mi aspetto decisamente qualcosa di meglio in gara 4". Di sicuro "Meo" non potrà rimproverare nulla a Logan, che ha tenuto in piedi fino alla fine la baracca canturina: saranno gli altri a dover alzare il livello.