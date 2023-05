Saccaggi cervello, Varnado sempre pericoloso

Saccaggi 8: una gestione della partita praticamente perfetta, capacità di tenere sempre il ritmo giusto di prendersi le responsabilità nel momento del bisogno, decisivo nei minuti finali. Peccato solo per quell’episodio contestato.

Copeland 6,5: non è stato il pistolero come nella gara di Cantù ma ha comunque dato una mano alla squadra soprattutto ad uscire da situazioni pericolose.

Wheatle 7: si dedica alla difesa e fa la differenza chiudendo su tutti e in ogni zona del campo. Sotto canestro come sempre fa la voce grossa e dalle sue parti non si passa. Più impreciso del solito con la palla in mano, ma ci può stare.

Varnado 7: anche quando non fa cose stellari rimane comunque in giocatore di alto livello e un incubo per gli avversari.

Magro 6: i falli lo limitano e non poco ma alla fine il suo contributo alla causa lo porta lo stesso. Della Rosa 6: dà un mano nella gestione della squadra mettendo la solita vivacità che in una partita come questa era fondamentale.

Benetti 6,5: entra ed è subito dentro il match, come al solito fa tante cose utili che magari non entrano nelle statistiche ma che ai fini pratici sono fondamentali.

Del Chiaro 6: deve ritrovare la migliore condizione e si vede, ha bisogno di tempo per riprendere confidenza con il campo e con i compagni.

Allinei 6: gioca solo 6 minuti giusto il tempo di mettere un tripla pesante.

Brienza 8: il piano partita non fa una grinza ma soprattutto è il modo in cui ha trovato gli aggiustamenti durante la partita che fanno sì che il coach biancorosso abbia tirato fuori un’altra magata delle sue. Riuscire a trovare varchi in una difesa come quella di Cremona non era facile così come non lo era fermare le bocche da fuoco avversarie ma lui ci è riuscito. Pistoia ha conquistato un’altra vittoria, la seconda in queste gare di ritorno e adesso si trova al quinto posto in classifica.

