Rugby - serie C. Rugby Pistoia attende Viareggio. Dopo i ko serve una nota positiva

Chiudere con un successo la prima fase del campionato di Serie C 202324. Per il morale, più che per la classifica. Questo lo stato d’animo con cui gli Orsi affronteranno la terza giornata del fase di qualificazione del torneo, che si terrà domani. A Chiesina Montalese arriveranno i Titani Viareggio, per un incontro che inizierà alle 15. E gli uomini di coach Vannini sono chiamati a dare un segnale, anche per scrollarsi di dosso un inizio di stagione non proprio positivo. Dopo la battuta d’arresto all’esordio contro Gambassi, con i fiorentini capaci di imporsi per 40-17, Evangelisti e compagni si sono arresi anche al più quotato Vasari Arezzo, che ha sfruttato al massimo il fattore-campo per vincere con un netto 41-0. L’incontro con i viareggini dovrà quindi servire come "galleria del vento" in vista della seconda parte del torneo, che scatterà nelle prossime settimane: chiudere il girone 3 al terzo posto rappresenterebbe un passo avanti per l’autostima. Ci sono comunque le premesse per disputare un’annata soddisfacente. Almeno sulla carta.