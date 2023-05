Resta una grande Fabo Herons Nonostante il 3-0 con Orzinuovi

Se gli alieni fossero atterrati al PalaTerme venerdì sera al termine di gara-3 della serie fra Fabo Herons Montecatini e Agribertocchi Orzinuovi avrebbero sicuramente pensato che ad aggiudicarsi il match era stata la formazione rossoblù, a giudicare dalle scene di giubilo dei tifosi di casa, scesi a bordo campo e sul parquet a intonare cori per i loro beniamini. A vincere dopo un overtime sono stati invece i bresciani, che hanno chiuso fra gli applausi la stagione degli Herons, vincitori in campo per una cavalcata che avrebbe forse meritato di non finire con un secco 3-0 al primo turno dei playoff, ma soprattutto fuori, per aver risvegliato la passione per la pallacanestro in una consistente fetta di tifosi, organizzati e non, che evidentemente non si sentivano completamente rappresentati dai cugini del MontecatiniTerme Basketball: "Faccio fatica a fare ringraziamenti personali ma voglio veramente dire un grazie di cuore a tutti i tifosi presenti venerdì – ha commentato coach Federico Barsotti – Da montecatinese e tifoso di Montecatini io ho fatto fatica a non avere i brividi durante la gara. E’ tutto l’anno che il nostro pubblico dimostra un attaccamento a questi colori e a questi ragazzi veramente incredibile. Un sostegno continuo, un tifo sempre corretto, propositivo. Io so cosa vuol dire perché 25 anni fa ero con loro a tifare e questo affetto mi ha impressionato. Ci hanno trascinato nella nostra rimonta al quarto posto ma ci sono stati accanto anche quando le cose non andavano bene, hanno sofferto con noi e per noi e io questo non lo dimentico. Avere accanto un ambiente del genere ci deve rendere orgogliosi e noi cercheremo di dare sempre il massimo per far vivere grandissime emozioni alla nostra gente". Sull’ultima partita stagionale, però, il condottiero degli "aironi" non riesce a nascondere fino in fondo il rammarico: "Se c’era una persona che era convinta di poter portare a casa gara-3 quella ero io – ammette Barsotti – Siamo amareggiati perché sentiamo che ci saremmo meritati almeno una gara-4 per come abbiamo giocato le tre partite della serie e per essere riusciti a trascinare al supplementare una squadra come questa. Venerdì siamo riusciti a vincere delle battaglie a livello tattico e invertire un po’ alcuni trend delle prime due partite, ad esempio abbiamo forzato quasi venti palle perse, un numero enorme per una squadra che di solito fa un uso molto sapiente di ogni possesso. Purtroppo non è bastato, perché abbiamo incontrato una squadra che oltre ad avere grandi interpreti difende con un’energia e una capacità che raramente ho visto nella mia carriera da allenatore. Complimenti ad Orzinuovi dunque, che ha dimostrato di saper tenere nei quaranta minuti un livello di intensità, fisica e mentale, più alto di noi. Ripartiremo da queste tre gare per cercare di migliorare in futuro sotto questo aspetto". Un futuro che per gli aironi sembra essere più roseo che mai.

Filippo Palazzoni