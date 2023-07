Radici a Pistoia Staff che vince non si cambia

Continuità. Luca Angella e Tommaso Della Rosa saranno al fianco di Nicola Brienza anche nella prossima stagione. Uno staff che sarà alla terza annata consecutiva sulla panchina biancorossa. Per Luca Angella, livornese ma oramai pistoiese di fatto, sarà il 17° campionato all’interno della società fra prima squadra e settore giovanile. Per Tommaso Della Rosa ci sono state le stagioni dell’Academy (con l’Under18 ha conquistato il prestigioso traguardo della semifinale di Next Gen Cup), l’esperienza con Montale in C Gold ed il ruolo di terzo assistente in LBA nel 201920. "Nonostante sia qui oramai da tantissimi anni – afferma Angella – in ogni stagione ci sono sempre stimoli nuovi e desideri di crescita. Penso che sia molto bello mantenere un gruppo così affiatato a livello di staff, così come che ci siano quattro ragazzi della scorsa stagione che faranno parte della squadra in A e coi quali ho un grandissimo rapporto anche perché, tre di loro, li ho visti crescere con me mese dopo mese ed anche con Wheatle saremo al quinto campionato insieme. Torniamo in Serie A, un campionato che ho conosciuto soltanto nell’anno del covid: è un qualcosa che ci portiamo dietro e che ci ha segnato, soprattutto perché non ci ha fatto vivere fino in fondo quell’annata. Già il fatto di tornare in palasport pieni ed importanti del basket italiano è un aspetto notevole, così come mettermi a confronto con colleghi di altissimo livello: non vedo l’ora di ricominciare".

"Per me è una grande emozione – aggiunge Della Rosa – non capita tutti i giorni di conquistarsi la Serie A sul campo, per di più con la squadra della mia città. A questo ci aggiungo il lavoro portato avanti con uno staff coeso e affiatato, per questo è davvero tutto bellissimo. Non vedo già adesso l’ora di ripartire per salutare vecchi e nuovi giocatori, per iniziare a prepararsi al confronto con le altre realtà di Serie A. Ci tengo a ringraziare Brienza e Sambugaro per la fiducia concessa e voglio citare, allo stesso modo, il ruolo fondamentale del resto dello staff tecnico e medico perché è un gruppo davvero molto unito e tutti siamo pronti per giocarcela nella massima serie".

Intanto è ufficiale il primo appuntamento di preseason: sarà a Lucca, per l’ottava edizione del Trofeo Carlo Lovari. Il 15 e il 16 settembre al Palatagliate si accenderanno le luci sulla manifestazione targata Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus, con quattro squadre di A1: A contendersi il trofeo con Pistoia ci saranno Tortona, Reyer Venezia e Pesaro.

Maurizio Innocenti