Qui prato. Lanieri sconfitti dall’Imolese nel recupero

Difficile concentrarsi sul campo ora come ora, con l’alluvione che la scorsa settimana ha danneggiato la città e scombussolato anche la tabella di marcia inizialmente preparata. Al punto che anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lunedì prossimo dovrebbe far visita agli impianti sportivi pratesi più colpiti dagli effetti del maltempo. E alla fine, il Prato si è arreso all’Imolese, che alla luce dell’1-0 finale ha agguantato il Ravenna in vetta al girone D di Serie D. Un incontro andato in scena ieri al Lungobisenzio, valido per il recupero della scorsa giornata di campionato, risoltosi a favore degli ospiti nella ripresa grazie ad una rete di Capozzi. La Pistoiese troverà quindi una squadra che occupa l’undicesima piazza della graduatoria, con 12 punti. Il derby è però sempre il derby. E chissà che un eventuale successo da parte di una delle contendenti non possa rilanciarne le ambizioni, nel prosieguo della stagione.

G.F.