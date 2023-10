Quarrata vuole restare in vetta: Basket, Caccia ai Primi Punti

Alla ricerca del poker di vittorie. Il terzo turno del girone d’andata dei campionati di serie B Interregionale e C offre la possibilità alle nostre squadre, almeno sulla carta, di arrivare al successo. In B Interregionale, per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, al comando della classifica a punteggio pieno (4 punti), l’opportunità di confermarsi al cospetto dei Tre Colli Spa Club Serravalle, a quota 2. Appuntamento tra le mura del PalaMelo domani alle 21. Si attende il tutto esaurito sulle tribune: Balducci e compagni promettono scintille anche contro la seconda miglior difesa del torneo. Sempre domani, ma in serie C girone A, dalle 21.15 alla palestra King di Bottegone in campo Valentina’s e Prato Basket Giovane, entrambi ancorati allo zero iniziale nella casella punti. Più di un problema per la squadra allenata da Maurizio Milani: saranno in dubbio sino all’ultimo istante Pierattini e Santangelo, mentre Magnini e Riccio, pur acciaccati, ci saranno. Sempre per la serie C, ma girone B, gara dinnanzi al proprio pubblico per la Gioielleria Mancini Monsummano, che affronterà la Sancat Firenze dalle 21 al palaPertini di Ponte Buggianese. Anche in questo caso, ambedue le formazioni vogliono cancellare lo 0 in graduatoria. Tecnico e dirigenti termali si sono appellati ai propri tifosi. "C’è bisogno di voi". Dopodomani domenica 15 ottobre, infine, per il torneo di serie C girone B torna a giocare dopo la settimana di sosta l’Endiasfalti Agliana: lo farà dalle 18 a Pisa, al cospetto del Cus Pisa. Sia pistoiesi che pisani sono all’ultimo posto della classifica, a 0. "Cercheremo di riscattare la sconfitta subita all’esordio", lancia il guanto di sfida il presidente neroverde Simone Caramelli.