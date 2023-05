Quarrata si arrende Siena pareggia i conti Domani c’è gara-3

Paganini non ripete e neppure il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori concede l’agognato bis. Dopo aver espugnato Siena in gara-1, la squadra quarratina, allenata da Alberto Tonfoni, esce sconfitta, 92-81, dal parquet della Virtus Siena. Domani, dalle 18 al PalaMelo della città del mobile, è in programma gara-3 della finale dei playoff di serie C Gold: Quarrata vuole portarsi sul 2-1. Dopo una buonissima partenza ospite, grazie anche alla verve di Rossi e Mustiatsa, l’incontro si fa equilibrato. Gara intensa nel secondo quarto, con i padroni di casa da rimonta e sorpasso: all’intervallo Siena conduce 45-40. L’avvio della ripresa vede i senesi in spolvero e gli ospiti in difficoltà: si arriva al +17 interno (59-42), ma il terzo quarto si chiude 72-61 per la Stosa. L’ultimo quarto vede Siena capace di congelare la partita: nonostante l’orgoglio, la banda di Tonfoni deve arrendersi: finisce 92-81.

Gianluca Barni