Quarrata e Agliana tornano al successo. Stop Montale, si ferma pure la Valentina’s

Ritorno al successo per due. Endiasfalti Agliana e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata interrompono le proprie strisce negative, che duravano rispettivamente da 2 e 3 partite, espugnando 90-83 il campo della Synergy Valdarno e quello di Pontassieve (93-79). Grazie a queste due vittorie, giunte nel settimo turno di ritorno del campionato di serie C Gold, Agliana conserva l’ottava posizione della classifica con 22 punti, tanti quelli di Quarrata nono. Nella sesta giornata di ritorno del torneo di C Silver, la Libertas Montale perde 91-74 con la Fides Montevarchi tra le mura amiche: resta al terz’ultimo posto della graduatoria a quota 8. Terza sconfitta stagionale alla Valentina’s Bottegone, che a Valdicornia interrompe (58-56) la striscia di quindici vittorie consecutive nel girone B di Serie D. Agliana è tornata a vincere e l’ha fatto soffrendo con testa e cuore nella prima parte, con un bellissimo basket nella seconda. Agliana: Zita 2, Tommei 19, Bruno 20, Razzoli 4, Bonistalli, Cannone, Nieri 19, Cinalli 7, Nesi 8, Mucci, Tuci 10, Bibaj. Quarrata torna dal fiorentino con in tasca un successo preziosissimo. S’impone al termine di una gara approcciata al meglio dai ragazzi allenati da Alberto Tonfoni. Trascinati da un sontuoso Mustiatsa, che chiude l’incontro con 35 punti a referto e percentuali al tiro invidiabili, Falaschi e compagni scappano via nella seconda frazione. Quarrata: Balducci 6, Mazzullo 2, Cantrè, Falaschi 4, Rossi 17, Fe. Regoli 15, Riccio 12, Calugi, Fr. Regoli, Mustiatsa 35.

Gianluca Barni