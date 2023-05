Quarrata a Siena Un’altra impresa per portarsi sul 2-0

Pronti a concedere il bis. In casa del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è aumentata l’autostima degli atleti: dopo lo splendido successo di gara-1, i giocatori allenati da Alberto Tonfoni sono pronti alla prova del nove, in programma questa sera dalle 21, ancora al Pala Vivaldi di Siena. Si tratterà del secondo atto della finale dei playoff di serie C Gold contro la Virtus Siena, favorita, alla vigilia della serie, alla promozione in B2. Ma dopo l’86-80, arrivato al termine di un tempo supplementare, della prima, Quarrata ha compreso perfettamente che i propri valori non sono da meno di quelli dei senesi. Ecco la convinzione di poter ancora una volta violare il parquet avversario, prima di giocarsi la prima chance-promozione al PalaMelo domenica prossima. In gara-1 la prova dei mobilieri è stata autorevole, da grande squadra. Questa sera, ne siamo certi, Quarrata saprà ripetersi, a livello di concentrazione e carattere. Poi, vada come vada.

Gianluca Barni