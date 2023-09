Pure la Pistoiese si rinforza

La Pistoiese mette a segno altri due acquisti che andranno a completare la rosa a disposizione del tecnico Luigi Consonni. Due innesti che erano in programma visto che sia il direttore sportivo Gianni Rosati che lo stesso Consonni avevano a più riprese fatto intendere che ancora serviva qualcosa in attacco e nello specifico un giovane e un giocatore in grado di dare una mano a Marquez. Detto, fatto, alla corte di Consonni sono arrivati Giuseppe La Monica classe 2001 e Davide Gallitelli classe 2005. "Abbiamo detto più volte che avevamo bisogno di una quota in attacco e un rinforzo per Marquez – dice il direttore sportivo arancione Gianni Rosati – Per quanto riguarda il primo abbiamo individuato in Davide Gallitelli, il profilo giusto, mentre per il rinforzo in attacco abbiamo puntato su Giuseppe La Monica. Speriamo che possano darci una mano per raggiungere l’obiettivo a cui puntiamo che evito di nominare per scaramanzia".

La Monica viene dai professionisti, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Taranto, ed è un attaccante esterno. Ha scelto Pistoia per il nome della piazza e gli obiettivi ambiziosi della società. "Ringrazio il direttore Rosati e la società per avermi dato la possibilità di buttarmi in questa nuova avventura – afferma La Monica – Per me arrivando dai professionisti avevo bisogno di una piazza che mi potesse dare degli stimoli e Pistoia è senza dubbio una società ambiziosa che vuol tornare tra i professionisti. Come giocatore sono un attaccante esterno e riesco ad esprimere le mie caratteristiche soprattutto negli ultimi venti metri. Come sto fisicamente? Sono a posto, mi sono allenato fino a sabato con il Taranto e se c’è bisogno domenica sono pronto a giocare".

L’altro nuovo arrivo è Davide Gallitelli, un giovane ex Viterbese in cerca di dimostrare qualcosa in questa stagione. "Sono a disposizione dell’allenatore – dice Gallitelli – il mio obiettivo, oltre ad aiutare la squadra, è quello di riuscire a cogliere buone opportunità per crescere e migliorare".

Maurizio Innocenti