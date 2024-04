Promozione: canarini impegnati in trasferta col Viaccia, Lampo Meridien col Pietrasanta, Monsummano a Pontremoli. Casalguidi, il sogno playoff è a portata di mano

Girone A di Promozione in campo domani (ore 15.30) per la trentunesima giornata. Con la Larcianese che osserva il turno di riposo, riflettori puntati su Casalguidi, Lampo Meridien e Intercomunae Mnsummano.

Le possibilità del Casalguidi di approdare ai playoff sono aumentate dopo la vittoria ottenuta nello scorso turno di campionato col Viaccia. E potrebbero crescere ancora di più se la truppa gialloblù dovesse espugnare il campo della Maliseti Seano, squadra penultima e vicina alla retrocessione in Prima categoria. Con una vittoria i ragazzi guidati da Benesperi sarebbero molto certi di partecipare alla post season, anche perché questo weekend ci sono diversi match importanti, che potrebbero definire la classifica e dare dei primi verdetti.

Uno di questi è Lunigiana Pontremolese-Intercomunale Monsummano, in programma al Lunezia di Pontremoli. Gli amaranto allenati da Matteoni, in caso di pari o di vittoria, conquisterebbero la salvezza matematica e darebbero una grossa mano al Casalguidi in chiave conquista dei playoff.

Argomento Lampo Meridien. Dopo la grandissima impresa sul campo del Viareggio, gli uomini di Magrini hanno un altro big match all’orizzonte: ai Giardinetti di Lamporecchio arriverà infatti il Pietrasanta, squadra che occupa attualmente la seconda posizione in classifica e arriva dalla netta vittoria conquistata contro la Pontremolese. Quella di domani pomeriggio sarà una partita dall’esito molto incerto. Sicuramente offrirà un bello spettacolo. Entrambe le formazioni hanno bisogno dei tre punti. Il Lampo Meridien li deve conquistare per avvicinarsi alla zona dei play off. Il distacco è di due punti e la formazione da raggiungere al quinto posto è la Pontremolese. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, non ci dovrebbero essere problemi. Potrebbero giocare gli stessi undici che hanno vinto a Viareggio.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini