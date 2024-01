Prima e seconda categoria. Quarrata e Montagna al vertice

La sedicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è chiusa con alterne fortune. Bilancio sicuramente negativo per quel che riguarda il girone A di Prima, dove solo il CQS Pistoia ha portato a casa un punto dopo il pari a reti inviolate con il Forte dei Marmi: il Giovani Via Nova è caduto fra le mura amiche contro il Porcari, vittorioso 1-0. Le reti di Fresta e Di Biase non hanno garantito al Tempo Chiazzano un risultato positivo contro il Corsagna, con i lucchesi che si sono imposti per 3-2. E il Marginone ha inguaiato ulteriormente il Pescia, con un 2-0 che lascia gli uomini di Montagnolo in ultima posizione. Passando al girone C, fa sicuramente festa il Quarrata: una doppietta di Nania ha permesso agli uomini di mister Fabbri di regolare per 2-1 il Barberino Tavarnelle e di portarsi a meno due dalla vetta. Battuta d’arresto esterna per gli Amici Miei: Betti è andato in rete due volte, ma il Ginestra Fiorentina ha vinto 3-2. Scendendo invece in Seconda, la Montagna Pistoiese continua a marciare a pieno ritmo: di Ciacci e Shtjefni le firme del 2-0 con cui la banda Zinanni ha battuto il San Felice sempre più in crisi tecnica, mantenendo il comando. Lo stesso punteggio con cui l’Atletico Casini Spedalino ha sconfitto La Querce: i ragazzi di mister Marchiseppe rimangono secondi ad un solo punto dalla Montagna, pronti ad approfittare di eventuali passi falsi. Al terzo posto, un po’ più staccato, c’è il San Niccolò: Rinaldini, Bartolozzi e Santini hanno propiziato il 3-1 sull’Olimpia Quarrata. Anche se il club aglianese deve dividere la piazza con il Prato Nord, vittorioso per 5-3 sul Borgo a Buggiano. Attenzione però anche alla Virtus Montale, quinta dopo il 2-1 emerso al Perugi contro il Pistoia Nord grazie ad un bis di Oueslati: gli atleti di Nencini possono sognare. Giornata-no per il Cintolese, battuto dal Chiesanuova (1-3). Un super Marzico ha trascinato il Montalbano Cecina, nel 2-2 con il Montemurlo Jolly. Niente da fare infine per il Montale Pol.90 Antares: a sorridere è la Galcianese (2-1).