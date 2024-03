Prima e seconda categoria. Cqs, tre punti d’oro. Bagarre in vetta

Un verdetto è già stato emesso in anticipo, ma la lotta per i prossimi turni si annuncia serratissima. Questa la sintesi dei campionati di Prima e seconda categoria. Nel girone A di Prima, fine della storia per il Pescia: la Folgor Marlia ha vinto 4-0 e condannato il sodalizio pesciatino alla retrocessione anticipata, per il meccanismo della ’forbice’. Le altre squadre di Pistoia e provincia continuano a lottare: il CQS Pistoia ha regolato 1-0 il Corsanico e vede ormai ad un passo l’uscita dalle sabbie mobili. Più complicate le cose per Giovani Via Nova e Tempio Chiazzano, battute rispettivamente da Capezzano Pianore (0-1) e Marginone (0-4): lottare contro la matematica è un dovere, ma salvo inversioni di tendenza sarà complicato salvarsi. Giornata-no anche per Quarrata ed Amici Miei, nel girone C: i quarratini di Fabbri sono caduti contro un C.F. 2001 che doveva assolutamente fare risultato per la salvezza. Stesso obiettivo, quest’ultimo, degli uomini di Giugni: il Barberino Tavarnelle ha vinto 2-0 e ha rimesso in discussione la situazione nei bassifondi. Scendendo in Seconda, si prospetta un finale incandescente: l’Atletico Casini Spedalino ha mantenuto la vetta del girone E, ma Ciaccio non è bastato per far valere il fattore-campo: il Borgo a Buggiano (grazie ad una doppietta di Maraviglia) è passato per 2-1. La Virtus Montale non si è però fatta sfuggire l’occasione per accorciare le distanze: Goretti (due volte) e Oueslati hanno messo la firma sotto il 3-0 sul Prato Nord e la banda Nencini è adesso seconda a -1. Ma anche il Cintolese è rientrato in gioco: il 2-0 griffato da Benvenuti e D’Acunti contro il San Felice vale la quarta piazza a sole due lunghezze dalla prima posizione. Occhio alla Montagna Pistoiese: i ragazzi di Zinanni hanno pareggiato 2-2 contro il Pistoia Nord, ma dovendo recuperare ancora una partita potrebbero rientrare in gioco. Risalgono le quotazioni del San Niccolò, dopo il 2-1 sul Montale Pol.90 Antares. Pollice alzato infine anche per il Montalbano Cecina: rete di Spinelli, Olimpia Quarrata regolato 1-0.