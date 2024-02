Ponte Buggianese. Tante occasioni create. Ma fa festa la Massese

PONTE BUGGIANESE

0

MASSESE

1

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Palmese (47’ st Seghi), Ferrari (1’ st Gargani) Zocco (21’ st Martinelli), Kapidani, Chelini, Giannini, Birindelli (36’ st Sali), Granucci, Nardi, Pievani (17’ st Gianotti). A disp. Santalucia, Chiti, Zani. All. Gutili.

MASSESE Paci; Del Pecchia, Bertonelli (39’ st Baracchini), Zavatto, Brizzi, Marchini, Andrei, Fortunati (21’ st Sidibe), Buffa, Cornacchia, Maggiari (25’ st Catola). A disp.Pierucci, Berti, Bonini, Lazzini, Dutilh, Corbani. All: Del Nero.

ARBITRO Noto di Pisa. MARCATORE Zavatto al 17’ pt. NOTE Espulsi Gutili al 20’ st e Gargani al 52’ st.

Il Ponte Buggianese gioca un’altra ottima gara al "Pertini", ma anche stavolta deve arrendersi agli avversari, che si impongono di misura. La Massese passa infatti grazie alla rete segnata da Zavatto. Parte forte la formazione bianco-nera, venuta in Valdinievole con un nutrito gruppo di tifosi al seguito, che ha imposto alle forze dell’ordine la divisione della tribuna in due parti. Dopo pochissimi secondi è Buffa a cercare la rete del vantaggio, ma Rizzato risponde presente, parando coi pugni. Nardi ci tenta con un insidioso tiro dalla bandierina, che per poco non trafigge Paci. Ad essere trafitta però è la difesa del Ponte al 17’: ottimo calcio di punizione di Cornacchia, e palla che finisce sulla testa di Zavatto, che tutto solo trova la rete che porta avanti i suoi. Ci si aspetta la goleada ospite, invece i bianco-rossi iniziano ad alzare il baricentro. Poco prima della fine del primo tempo, Nardi serve Granucci, che da fuori area angola troppo. Nella ripresa Nardi ci prova, ma viene ostacolato in area di rigore da Paci, che forse lo mette giù. Noto di Pisa non dà il penalty ed espelle Gutili per proteste. Martinelli e di nuovo Nardi tentano la giusta imbucata, ma vengono bloccati dai difensori ospiti, che si salvano sia con le buone,che con le cattive. Clamorosa l’occasione sbagliata da Granucci all’88’, che tutto solo davanti a Paci gli tira addosso la palla dell’uno a uno.

Simone Lo Iacono