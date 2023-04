Pistoiese e Giana: cammini a confronto

E’ inutile girarci tanto intorno, la sconfitta subita sul campo del Corticella ha complicato le cose per la Pistoiese; ma a quattro giornate dalla fine del campionato, non tutto è perduto. Certo, la Giana Erminio si trova in una situazione di vantaggio rispetto con gli arancioni avendo 2 punti in più in classifica (70 contro i 68 della Pistoiese), ma il calendario potrebbe riservare ancora delle sorprese. Gli arancioni in queste ultime quattro gare affronteranno la Sammaurese e il Ravenna in casa, due squadre che non hanno da chiedere molto al campionato. La Sammaurese si trova in una zona di classifica tranquilla con 46 punti, il Ravenna è 4° con 52 punti ed è dentro i play off. Più complicate, semmai, sono le sfide contro lo Scandicci, 18° con 33 punti, e la Correggese, 17° con 40 punti, entrambe in piena corsa per evitare la retrocessione. La Pistoiese giocherà tutte e due le gare in trasferte, come ulteriore difficoltà. Ma saranno le ultime del campionato e magari a quel punto i giochi per le due avversarie potrebbero anche essere già fatti.

Complicato anche il cammino della Giana Erminio, che affronterà il Fanfulla e il Corticella in casa: la prima è stabilmente al 10° posto con 46 punti senza avere grossi obiettivi, la seconda è 7° con 50 punti a 2 lunghezze dai playoff. Sfide diverse per tanti motivi quelle fuori casa contro il Real Forte Querceta e l’Aglianese, entrambe guidate da due ex arancioni come Simone Venturi e Ciccio Baiano ed entrambe con buone possibilità di entrare nei playoff. Il Forte Querceta è 6° con 50 punti, l’Aglianese è 8° con 49 (tre lunghezze di distanza dai playoff). Due gare per nulla facili.

E’ chiaro ed è ovvio dire che la Pistoiese avrà il compito non facile di dovere vincere tutte le partite e sperare in un passo falso della Giana Erminio che di contro dovrà non avere incertezze da qui alla fine del campionato. Gli arancioni si portano dall’inizio dell’anno il peso di dover fare risultato per forza e questo potrebbe rappresentare un vantaggio nella corsa finale, avere l’abitudine alla pressione e sapere di doverci convivere aiuta in un momento in cui le partite sono veramente difficili e di grande importanza. A fare la differenza sarà la condizione fisica e mentale con cui Pistoiese e Giana affronteranno il finale di stagione con la speranza che gli arancioni possano arrivarci al meglio possibile dopo un’annata vissuta sempre a mille all’ora.

Maurizio Innocenti