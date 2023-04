Pistoiese col Ravenna senza Macrì Biglietti a cinque euro al Melani

La Pistoiese si avvicina alla potenzialmente decisiva sfida casalinga con il Ravenna (domenica ore 15) e la società punta ad avere una grande cornice di pubblico per spingere i giocatori arancioni alla conquista dei tre punti. Ecco perché è stata varata una promozione che prevede biglietto d’ingresso a soli 5 euro in tutti i settori (ospiti compreso). La prevendita è già attiva nei punti vendita Etes (bar Il Corallo in via Dalmazia 275A a Pistoia e tabaccheria Pieri in via Cividale a Montecatini) e anche online su www.etes.it. Questi invece gli orari di apertura della biglietteria allo stadio Melani: questa mattina dalle 9 alle 12 (presso lo store dello stadio), domani dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 (sempre presso lo store), sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 (presso il botteghino della gradinata), domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15.45 (sempre presso il botteghino). I biglietti sono nominativi, perciò la società consiglia di acquistare i tagliandi in prevendita per evitare code al botteghino. Il tecnico Consonni dovrà fare a meno di Macrì: per lui campionato finito in virtù delle tre giornate di squalifica comminategli per "aver colpito con un violento calcio alla schiena un calciatore avversario a terra".