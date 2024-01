Pistoiese, bomber cercasi. Una trattativa a buon punto

In attesa dell’arrivo dell’agognata prima punta (oggi potrebbe essere il giorno giusto), la Pistoiese vista contro la Victor San Marino ha mostrato qualche piccolo passo in avanti. Ma non è ancora sufficiente per riuscire a portare a casa dei punti. Contro la seconda della classe gli arancioni hanno tenuto botta dopo essere passanti in svantaggio, trovando poi il gol del pareggio che aveva rimesso a posto le cose. Un punto che sarebbe stato meritato, considerando che il gol partita è arrivato su calcio di rigore generato da un’ingenuità di Greco (espulso, peraltro). La Pistoiese in questo momento non può permettersi di regalare ogni volta un giocatore agli avversari, così come di commettere errori banali che costano la partita. Detto questo alla squadra di Gabriele Parigi manca qualcosa per competere fino in fondo soprattutto nel reparto offensivo che fino ad ora si è dimostrato decisamente sterile. Un problema in generale, ma per una squadra che deve assolutamente fare punti per salvarsi lo è ancora di più. In questi giorni, forse già oggi come detto, dovrebbe arrivare almeno un attaccante: un elemento esperto, forte fisicamente per dare solidità e quantità in avanti a cui si dovrebbe aggiungere un altro innesto sempre nel reparto avanzato.

L’auspicio è che i tempi siano stretti perché domenica c’è la sfida contro l’Aglianese e gli arancioni hanno necessità di fermare l’emorragia di sconfitte. Anche perché la classifica inizia a farsi preoccupante: la Pistoiese è a soli 4 punti di distanza dalla zona play out. Riguardo la partita di domenica la società ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi. I biglietti si possono acquistare in tutti i punti vendita Etes, nonché alla biglietteria dello stadio Marcello Melani il giorno della partita, nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 12.45 fino alle 15.15. Anche se la sensazione è che si tratterà di una partita per pochi intimi, vista la perdurante contestazione nei confronti della proprietà da parte dei tifosi.

Maurizio Innocenti