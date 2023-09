Pistoiese, Aglianese e Calcio: Maurizio Innocenti sulla Serie D

CALCIO

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi per la prossima stagione di serie D. La Pistoiese e l’ Aglianese sono state inserite nel girone D che comprende anche undici squadre emiliane e romagnole, tre lombarde e le altre due toscane Certaldo e Prato. La prima nota positiva dando un’occhiata alla composizione del girone è l’assenza del Piacenza che rappresentava senza alcun dubbio il pericolo pubblico numero uno sia per la Pistoiese che per l’Aglianese in ottica vittoria finale. Il girone D, come detto, oltre alle quattro toscane, vedrà la partecipazione di Borgo San Donnino, Carpi, Corticella, Fanfulla, Forlì, Imolese, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Sammaurese, Sangiuliano City, Sant’Angelo e Victor San Marino.

Ad una prima analisi le squadre che possono creare maggiori problemi alla Pistoiese e all’Aglianese potrebbero essere il Sangiuliano City, squadra retrocessa lo scorso anno dalla Serie C, il Sant’Angelo, che si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni, e il Carpi, che tra le squadre emiliane e romagnole sembra essere quella più attrezzata e con la maggiore voglia di tornare nel calcio professionistico. Si tratta di analisi ovviamente basate sulla carta e alla luce del mercato che le squadre hanno messo in piedi questa estate. Poi, come sempre, sarà il campo a decidere.

Di certo c’è che per la Pistoiese e l’Aglianese non dover avere a che fare contro il Piacenza rappresenta una bella opportunità da sfruttare proprio alla luce della campagna acquisti che entrambe le squadre hanno fatto. Entrambe non hanno mai nascosto le proprie ambizioni e il mercato parla chiaro con l’arrivo di giocatori importanti abituati ad altri palcoscenici. Diciamo che la composizione del girone è stata benevola sia per la Pistoiese che per l’Aglianese e che per entrambe esiste la concreta possibilità di recitare un ruolo da protagoniste.

Maurizio Innocenti