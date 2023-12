"Pistoia Volley La Fenice cede ancora: sconfitta 3-1 contro la Trestina Perugia"

Aveva un solo risultato, la vittoria, il Pistoia Volley La Fenice. E invece, anche stavolta, la settima di fila, la squadra allenata da Luca Barboni si è arresa 3-1 (21-25, 25-16, 27-25, 25-15) alla sua avversaria, in questo caso la Trestina Perugia, rivale diretta nella lotta salvezza. Undicesima giornata di andata del girone G del campionato nazionale femminile di serie B2 amara, quindi, per le fuxiablu, in crisi gravissima. Con quest’ennesimo passo falso, infatti, restano ultime con 6 punti, tanti quanti quelli messi assieme anche da Fossato Volley Perugia e Pallavolo Scandicci. Barboni ha schierato Betti in regia, Mazza opposta, Lopez e capitan Massaro centrali, Mantellassi e Cicchitelli schiacciatrici, Bini libero. Primo set equilibrato, ma con Pistoia capace di chiuderlo a proprio favore; secondo con una Trestina molto concreta e decisa, che vince facilmente. Terzo equilibratissimo e quarto con una sola squadra in campo, quella umbra. Sconfitta pesante.