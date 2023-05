Pistoia Nord, Ermini e Carraresi fanno le valigie

"Ringrazio ancora tutta la famiglia giallorossa: per me è stato un privilegio guidare questa squadra". Queste le parole con cui Filippo Ermini ha salutato il Pistoia Nord: non sarà lui ad allenare la prima squadra, nella prossima stagione. Nella stessa misura in cui Patrizio Carraresi non sarà più il direttore sportivo: c’è quindi aria di rivoluzione all’interno del sodalizio giallorosso, Aria di fine ciclo, con tutta probabilità: Ermini, arrivato nell’estate del 2021, aveva subito conquistato la promozione in Seconda Categoria a seguito della vittoria della Terza. E da neopromosso, ha portato il gruppo a giocarsi anche il salto in Prima, per un percorso interrottosi due giorni fa ai playoff con il pari interno contro il Casciana Termelari. Agli spareggi-promozione, il Pistoia Nord era arrivato dopo il secondo posto nel girone F, vincendo poi lo spareggio con l’Atletico Casini Spedalino. A questo punto, l’obiettivo diventa quello di pianificare un nuovo progetto.