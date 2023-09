Pistoia Estra: caduta nella finale di Basket con Pesaro, ma segnali positivi

L’Estra Pistoia Basket 2000 si porta via sensazioni ampiamente positive dalla due giorni del "Trofeo Lovari" di Lucca: la cronaca parla di un quarto posto con la sconfitta anche nella finale per il 3° contro la Vuelle Pesaro per 76-82 (parziali: 31-30; 44-54, 63-71), ma i segnali di miglioramento sono notevoli, tenendo sempre conto delle assenze di Charlie Moore e Derek Ogbeide. Soprattutto si è rivisto Jordon Varnado, dopo i vari stop in questa prima fase di preparazione. Nella prima sfida del torneo "Lovari" contro Venezia, l’Estra Pistoia ha giocato una partita a viso aperto nonostante le assenze. Pistoia ha lottato per 40’ contro una delle big della prossima LBA come l’Umana Reyer Venezia, disputando un primo quarto sontuoso con percentuali stratosferiche e non mollando la presa nemmeno nel finale quando si ritrova sotto di 20 punti. Coach Nicola Brienza, in questa semifinale del Trofeo Lovari di Lucca, aveva chiesto il massimo ai suoi che hanno risposto presente nonostante Pistoia debba fare a meno dell’asse play-pivot titolare e negli ultimi 5’ perdendo anche Varnado e Della Rosa per falli. La finale per il terzo e quarto posto contro Pesaro vede un inizio di partita tutto di marca pesarese con McCollum che segna 9 degli 11 della Vuelle ed al 3’ è 7-13 con Varnado che conquista falli. Estra, però, si riavvicina con i giochi nel pitturato e la tripla di Willis apre la scatola (16-17 al 5’) mentre la sua seconda conclusione dall’arco vale il primo sorpasso (22-19). Da lì si va in equilibrio. Si continua a segnare molto anche nel secondo quarto (primi due anche per Farinon) ma Pesaro martella con precisione dai 6,75 (36-40 al 14’) e tiene un minimo di margine sui biancorossi. La stanchezza inizia ad essere un fattore determinante per Estra in apertura di terzo periodo coi biancorossi che subiscono un 8-0 di parziale. E’ Hawkins a motivare i suoi, soprattutto in difesa, ed Estra prova a ricucire il divario ma il punteggio non si riapre e si arriva al 30’ sul 63-71. Nell’ultimo quarto arriva anche la tripla di Varnado che avvicina di nuovo Estra (66-71) ma un parziale di 6-0 fa scappare di nuovo la Vuelle.

IL TABELLINO

Estra Pistoia: Willis 23, Della Rosa 2, Moore ne, Cemmi ne, Metsla, Farinon 2, Saccaggi 7, Del Chiaro 5, Varnado 12, Wheatle 11, Hawkins 14, Dembelè ne. All.: Brienza.

Carpegna Pesaro: McCallum 19, Bamforth ne, Bluiett 14, Visconti 10, Ford 11, Maretto 3, Tambone 5, Stazzonelli, Mazzola 3, Fainke ne, Schilling ne, Totè 17. All.: Buscaglia.