Pistoia Basket Project, altre 5 società sono entrate in sinergia con i biancorossi

Fare squadra fin dalle giovani generazioni per poter creare importanti sinergie che possano portare allo sviluppo del basket e la sua diffusione su tutto il territorio, non soltanto nella nostra provincia. Sulla scia di questo obiettivo, negli ultimi mesi il "Pistoia Basket Project" si è ulteriormente radicato e sviluppato con l’ingresso di altre società che vanno a fortificare ancora di più il cammino intrapreso da Pistoia Basket 2000 e Pistoia Basket Academy. Oltre a Endas Pallacanestro Pistoia, così come Basket Massa e Cozzile, presenti già da tempo, dobbiamo registrare le adesioni arrivate da Baloncesto Basket Firenze, Libertas Montale, Cus Firenze, Basket Sestese e Bottegone Basket Junior.

Tutte queste realtà potranno fare "rete" fra loro per favorire la crescita dei ragazzi per un reciproco miglioramento sia sportivo che organizzativo. In queste settimane numerose squadre sono state ospiti al PalaCarrara in occasione delle partite casalinghe della Giorgio Tesi Group creando così un legame ancora più forte oltre che far sentire il proprio calore nei confronti della prima squadra impegnata nel campionato di A2. Uno dei punti di forza del "Pistoia Basket Project" è proprio questo: arrivare ad ottenere interconnessione fra tecnici e strutture sapendo quanto, in casa biancorossa, sia forte ed importante il legame fra prima squadra e settore giovanile.

M.I.