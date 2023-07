Pistoia Basket fa un bell’acquisto Ecco la nuova guardia Payton Willis

Payton Willis è biancorosso. Nato il 31 gennaio 1998 a Fayetteville, in Arkansas, 193 centimetri per 91kg, ha mosso i primi passi con la pallacanestro nell’High School della sua città. Dalla stagione 2016-17 ha intrapreso il percorso universitario che lo ha visto partire dalla Vanderbilt University. Successivamente, nella stagione 2019-20, si è trasferito ai Minnesota Golden Gophers dove al suo primo anno ha giocato 30.4 minuti di media a partita segnando 8.9 punti e catturando poco meno di quattro rimbalzi a partita. Nella stagione successiva è passato ai Charleston Cougars, in Carolina del Sud disputando 34’ di media a gara segnando 13.4 punti e sospinto dal 40 per cento nel tiro da 3 con l’aggiunta di oltre 3 assist a match.

Nel 202122 torna nuovamente a Minnesota nell’anno della consacrazione a livello universitario: 36.3 minuti di media, quasi 16 punti a partita con il 43 per cento da tre punti assieme a 5 rimbalzi e 4.3 assist. Nell’estate 2022 non viene scelto al Draft Nba e disputa le Summer League di Las Vegas e San Francisco con la maglia dei Golden State Warriors. A quel punto decide di intraprendere la strada europea e per il campionato 202223 firma per la compagine israeliana dell’Hapoel Gilboa Galil: qui scende in campo per 25 partite sulle 27 complessive della regular season chiudendo l’annata con 14.6 punti di media a gara frutto del 54% da 2 e del 41% da 3 ai quali aggiunge 2.2 assist ad incontro. Il top stagionale lo totalizza al debutto in Israele dove, contro l’Hapoel Galil Elion, segna 35 punti in 38’ con 7 rimbalzi.

"È un giocatore che ci ha subito colpito in positivo per le sue caratteristiche – commenta il coach del Pistoia Basket, Nicola Brienza, senza nascondere la soddisfazione – lo seguivamo già in passato quando era al college a Minnesota e lo scorso anno da rookie in Israele: ci è sempre piaciuto per le qualità e per il suo potenziale di crescita che è molto elevato. Si incastra bene con quella che è l’idea di squadra che abbiamo nella testa: la caratteristica principale che ha è il tiro da tre punti, anche da lunghissimo raggio, e questo aspetto potrà darci spaziature importanti in attacco. Ma oltre a questo è il potenziale complessivo che ci piace molto e pensiamo che possa essere di grande impatto e crescita nell’arco dell’anno, proprio come Ogbeide".

"Ringrazio Pistoia per questa opportunità che mi ha dato – le prime parole in biancorosso di Payton Willis – sono entusiasta di poter arrivare in Italia nelle prossime settimane e, allo stesso tempo, sono ansioso di conoscere tutti i miei nuovi compagni di squadra. Sarà un’annata importante ma darò il massimo fin da subito affinché sia una stagione nella quale togliersi delle soddisfazioni".

Maurizio Innocenti