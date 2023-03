Pistoia attende Cento Due punti che "pesano"

Una sfida importante quella di questa sera contro Cento (PalaCarrara ore 20.30), e questa volta il lignaggio degli avversari non c’entra. La Gtg Pistoia deve vincere perché i due punti sono fondamentali per partire in una buona posizione nel girone Giallo. Nella fase a orologio, Forlì partirà con 6 punti, la vincente della sfida di questa sera con 4 e la perdente con 2. Tenendo conto che dall’altra parte Treviglio partirà con 6 punti, Cantù con 4 e Cremona con 2 e che, soprattutto, fare punti in un girone così difficile non sarà una passeggiata, partire bene è fondamentale. "Le motivazioni ci sono da entrambe le parti – dice coach Nicola Brienza – affrontiamo una squadra forte, questo è il punto. Cremona nell’altro girone partirà con 2 punti però abbiamo visto quanto sia devastante e forte nelle gare che contano, per cui la classifica conta relativamente". E, allora, diciamo che la sfida contro Cento è importante poi i motivi possono essere diversi. Di certo c’è che Pistoia ci arriva dopo una bella battaglia contro Bologna dove i biancorossi hanno speso non poche energie per riuscire ad avere la meglio, ma neppure questo sembra preoccupare il tecnico biancorosso.

"Dopo la gara contro Bologna abbiamo svolto un po’ di lavoro a marce ridottissime – spiega – e la stanchezza è quella normale di un post gara. Dal punto di vista mentale aver giocato una partita come quella contro Bologna direi che sia stato un bene visto che l’ultima gara che ha richiesto un dispendio di energie mentali era stata quella contro Udine per cui preferisco arrivare ad una partita come questa dopo un test probante come quello contro la Fortitudo". La Giorgio Tesi rispetto alla gara d’andata è una squadra che può contare su un Varnado in più dal momento che l’americano nella prima partita era a mezzo servizio, per usare un eufemismo "E’ vero – afferma Brienza – a Cento non era al massimo e si è visto. Al di là di questo, però, sappiamo di affrontare una formazione che ha grande qualità, un roster importante, una società seria, una squadra che ha battuto Treviglio e Cantù e che a 2 minuti dalla fine era in partita contro Cremona. Da parte nostra dobbiamo giocare la partita provando a fare il nostro meglio – conclude –, sicuramente ci sarà bisogno della migliore versione di Pistoia per riuscire a vincere". Grande attesa anche sul fronte del pubblico: botteghino di via Fermi aperto dalle 10 alle 12 e dalle 18 in poi.

Maurizio Innocenti