Pistoia affronta la Reyer : "Possiamo giocarcela"

"Non ragioniamo nell’ottica della doppia sfida perché le due partite non sono collegate". Coach Nicola Brienza sgombra subito il campo da ogni dubbio. La sfida tra Venezia e Pistoia, che vede le due squadre affrontarsi oggi in campionato (ore 16.30) e mercoledì nei quarti di finale di Coppa Italia, è fatta da due gare diverse in tutto e per tutto. "La partita del Taliercio – prosegue Brienza – è una tappa importante verso il cammino per la salvezza, quella di mercoledì a Torino rappresenta una gara a sé che fa parte di un trofeo, che giocheremo per vincere, che per noi rappresenta un premio da vivere per i ragazzi come un’esperienza e per il club ed i tifosi come una vetrina importante". L’Estra, dunque, si è preparata al meglio per affrontare la gara odierna con l’intenzione di provare a bissare il successo dell’andata anche se la Reyer non è la stessa di allora.

"Ci siamo allenati bene con tutti gli effettivi – dice Brienza – fatto che accade già da un po’ di tempo. In questo inizio abbiamo incontrato le migliori squadre e nonostante i risultati non siano stati favorevoli ci sono comunque stati tanti aspetti positivi. Speriamo che le gare contro Brescia e Milano ci abbiano lasciato qualcosa in termini di esperienza e mentalità per essere competitivi contro Venezia. E’ vero che non troviamo la stessa squadra ma il mercato sempre aperto e le ambizioni delle formazioni portano a dei cambiamenti e noi avremo di fronte una squadra cresciuta moltissimo sia in qualità del roster che di conoscenza del gruppo. Quando vedi il calendario e noti che dovrai affrontare Brescia, Milano e Venezia è chiaro che non parti battuto, ma hai la consapevolezza di affrontare avversari fortissimi. L’importante è aver fatto tesoro della partite precedenti e partire dalle cose positive che ci sono state".

Venezia è un’altra squadra in cui talento e fisicità abbondano non solo ma è anche la migliore squadra alla voce rimbalzi di tutto il campionato. Numeri che non derivano da singoli elementi ma da tutta la squadra. Venezia, infatti, riesce a distribuire i rimbalzi e questo è uno degli aspetti su cui Pistoia dovrà fare grande attenzione dal momento che si tratta di una delle armi migliori della Reyer. "I rimbalzi sono la loro caratteristica principale – afferma il tecnico biancorosso – che non sono solo ad appannaggio dei lunghi ma distribuiti un po’ fra tutti. Hanno giocatori, come Tessitori, che sai che puoi provare a limitarli ma fino ad un certo punto perché sia che tanto i loro rimbalzi li prenderanno comunque, sono gli altri sui quali dovremo concentrare la maggiore attenzione, quelli che magari non sono specialisti ma sai che vanno al ferro. Se riuscissimo a togliere a Venezia quei 5 o 6 possessi extra – conclude – avremmo già fatto qualcosa d’importante".

Maurizio Innocenti