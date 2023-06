Pistoia a caccia di un’altra impresa Varnado carica: "Vogliamo la bella"

Tutto pronto per un’altra notte magica. E Jordon Varnado non vede l’ora: anche in gara 3 ha fatto la differenza ma questa non è una novità, visto che l’ala americana è dall’inizio della stagione che è un fattore determinante in campo per Pistoia. Giovedì contro Cantù però, a fare la differenza oltre ai giocatori in campo, sono stati anche i tifosi sugli spalti. Il PalaCarrara ha spinto veramente la squadra a dare il massimo, l’ha presa a braccetto e l’ha accompagnata fino alla sirena finale. "Il clima è stato fantastico – dice Varnado – forse il migliore da quando sono a Pistoia e mi è piaciuto il modo in cui ci hanno sospinto alla vittoria". Una vittoria costruita manco a dirlo sulla difesa, ormai il marchio di fabbrica di Pistoia che ha concesso al solo Logan di potersi sfogare. "Abbiamo giocato molto bene in difesa – prosegue –, solo Logan è riuscito comunque a fare una grande partita. Siamo stati attenti ai dettagli, avevamo pianificato la gara così". E dire che la Giorgio Tesi Group ha dovuto fare a meno di Lorenzo Saccaggi che è in forte dubbio anche per la gara di questa sera (PalaCarrara ore 20.30). Ma di sicuro uno come lui farà anche l’impossibile per provare a esserci.

"Dopo che Sacca si è infortunato in gara 2 – dice l’ala biancorossa – altri hanno preso il suo posto e tutti ci hanno aiutato a non far sentire troppo la sua assenza". I biancorossi questa sera scenderanno con l’obiettivo preciso di allungare ancora la serie provando a portare Cantù a gara 5 che nell’eventualità si giocherà martedì sera sul campo neutro di Casale Monferrato. "Prendiamo una partita alla volta – dice Varnado – intanto studiamo cosa non è andato in gara 3 per migliorarci e pensiamo alla prossima". Giusto, anzi, giustissimo perché nei play off mai fare troppi calcoli o guardare in avanti ma bisogna solo pensare veramente una partita alla volta. Pistoia in queste tre partite ha dimostrato di potersela giocare contro Cantù che soprattutto in gara 3 è andata in difficoltà nel trovare le chiavi giuste per attaccare la difesa biancorossa tanto da dover ricorrere al talento di David Logan per stare dentro la partita.

Questo sarà il filo conduttore anche di gara 4? Difficile a dirsi perché alla resa dei conti la tattica di Cantù non ha pagato per cui è possibile che Sacchetti provi a percorrere altre strade. Pistoia dovrà invece insistere sulla sua difesa e su una distribuzione di punti in attacco per non dare punti di riferimento agli avversari. Infine il pubblico dovrà fare ancora una volta la propria parte ed a giudicare dalla fila al botteghino dopo la fine di gara 3 (oltre 400 tagliandi staccati nel post partita, 1500 complessivi a ieri sera), c’è da giurare che il PalaCarrara sarà pronto a dare il proprio sostegno. La biglietteria oggi osserverà i seguenti orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 fino all’inizio della partita. Ticket disponibili anche online sul sito web di Etes.

Maurizio Innocenti